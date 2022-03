Kappeln und Umgebung : Was steigende Lebensmittelpreise für Gastronomen an der Schlei bedeuten

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine steigen Energie- und Lebensmittelpreise stetig an. Das spüren auch die Gastronomen in Kappeln und dem Umland – mit Folgen für die eigene Existenz und für Restaurantbesucher.

Kappeln | Gerade heute habe er 2 Euro für einen Liter Speiseöl bezahlen müssen, vor vier Wochen seien es noch 1,50 Euro gewesen. Diese Rechnung macht Volker Specht, Inhaber der „Specht Speisewirtschaft“ in Grödersby, auf. Die Ukraine gilt europaweit als einer der wichtigsten Lieferanten von Sonnenblumen- und Rapssaat, der anhaltende Krieg in dem Land treibt die...

