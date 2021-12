Stadtvertretung Arnis : Stau, Lärm und Gestank: Bürger kritisieren Verkehrsüberlastung in Arnis

Neue Schilder und eine Park-App sollen die Verkehrssituation in Arnis verbessern, Wassersäcke sichern provisorisch die Löschwasserversorgung, und die Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses kann beginnen.

Arnis | Stau, Lärm und Gestank. Hört sich nach Großstadt an? Es geht um Arnis mit seinen knapp 300 Einwohnern, und geht um die Verkehrsüberlastung in den Sommermonaten, in denen unzählige Touristen den Weg in die kleinste Stadt Deutschlands finden. Aber eben manchmal nur schwer wieder raus. Aufgrund des Antrages eines Bürgers wurden nun in der jüngsten Stadtv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.