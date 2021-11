Einkaufen am 26. November : Das ist los beim Candlelight-Shopping in Kappeln

Kein Black Friday sondern Candlelight: Am Freitag öffnen die Geschäfte in der Innenstadt länger als gewöhnlich. Zwar fallen aufgrund der Corona-Pandemie einige Aktionen aus, ein paar Besonderheiten gibt es aber dennoch.

Kappeln | Was in anderen Städten der Black Friday ist, ist in Kappeln das Candlelight-Shopping. Zumindest in diesem Jahr. Am Freitag, 26. November, steht bis 21 Uhr das vorweihnachtliche Einkaufserlebnis in der Kappelner Innenstadt an – heimelige Beleuchtung, geschmückter Weihnachtsbaum, adventliche Deko in den Geschäften und ein paar Überraschungen oben drauf....

