„Stadtradeln“ in Kappeln : Die 36.000-Kilometer-Marke soll fallen

Im August steht in Kappeln das Fahrrad im Mittelpunkt: Dann werden Kilometer fürs „Stadtradeln“ gezählt. Was dafür nötig ist, erklärt Organisator Norbert Dick.

Kappeln | Norbert Dick ist zuversichtlich. Und die ersten Zahlen lassen diese Annahme auch durchaus zu: In diesem Jahr ist Kappeln eine von knapp 2100 Kommunen, die am „Stadtradeln“ teilnehmen und noch können weitere hinzukommen. Im vergangenen Jahr, bei Kappelns Premieren-Teilnahme, waren es knapp 1500 – die Tendenz ist also steigend. Dick übernimmt zum wieder...

