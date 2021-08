Umweltschutz in Kappeln : „Stadtradeln“: Am Montag geht's los – und mehr als 375 Kappelner machen mit

Am 9. August geht das „Stadtradeln“ in Kappeln in die zweite Runde – mit einer Teilnehmerzahl, die die der Premiere bereits um Längen übertrifft. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Kappeln | Es geht los: Am Montag, 9. August, fällt der Startschuss zur zweiten Auflage der Aktion „Stadtradeln“ in Kappeln. Erneut geht es nach der Premiere im vergangenen Jahr darum, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, indem die Teilnehmer bewusst aufs Auto verzichten und so CO2 einsparen. Gleichzeitig will das „Stadtradeln“ auch das Fahrrad als Fortbew...

