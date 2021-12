„Stadtradeln“ 2021 in Kappeln : Mehr als 70.000 Kilometer auf zwei Rädern – aber Kritik am Einsatz von Politik und Rathaus

Das Kappelner „Stadtradeln“ war in diesem Jahr noch erfolgreicher als im Jahr zuvor. Vom Engagement der Stadt ist Organisator Norbert Dick jedoch enttäuscht. Sie könne sich ein Beispiel an Süderbrarup nehmen.

Kappeln | Das diesjährige Kappelner „Stadtradeln“ war ein voller Erfolg. Organisator Norbert Dick, Stadtvertreter der Grünen-Fraktion, freut sich mitteilen zu können, dass in diesem Jahr deutlich mehr Teilnehmer an der Aktion teilgenommen haben als im Jahr zuvor: 392 Teilnehmer hätten demnach in 22 Teams gemeinsam 71.613 Kilometer erradelt – „das ist phantastis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.