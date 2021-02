Ausleihe trotz Corona-Lockdown : Reger Austausch am Fenster der Stadtbücherei Kappeln

Auf Lesenachschub muss nicht verzichtet werden: Wie der Service in der Stadtbücherei Kappeln funktioniert.

Kappeln | Es klopft an der Scheibe der Stadtbücherei. Ein Blick auf den Terminkalender und Mitarbeiterin Julia Pfefferkorn weiß, wer vor dem Fenster steht. Ein Schwung Bücher kommt zurück, ein vorher bestellter geht wieder raus. Und so geht es in einer Tour. Kers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.