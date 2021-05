Katholische Kirche Kappeln : St. Marien: Kleine Sanierung wird zur Großbaustelle

Der Feuchtigkeit in der katholischen Kirche wird auf den Grund gegangen, dabei wurden unterirdische Schächte entdeckt.

Kappeln | Wenn sich die Türen zur St.-Marien-Kirche in Kappeln zurzeit öffnen, scheint es, als stehe man in einem großen Festzelt. Decken und Wände sind mit Plastikfolien abgehängt. Seit dem 19. April ist die katholische Kirche wegen einer Sanierung geschlossen, die Gemeindeglieder müssen zum Gottesdienst nach Damp oder Süderbrarup ausweichen. „Das war so nicht ...

