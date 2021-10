Spendenaktion Töpferei Stock : Querschnittsgelähmt in Albanien: Hilfe für Kleidi Allushi kommt aus Kappeln

Er sollte in der Töpferei Stock eine Ausbildung beginnen, aber vor acht Wochen verunglückte Kleidi Allushi schwer. Eine Hilfsaktion läuft, der Albaner wartet auf einen Flug, damit er in Deutschland behandelt werden kann.

Kappeln/Tirana | Es geht ihm immer schlechter. Kleidi Allushi, genannt Bledi, liegt in Krankenhaus in Tirana und verliert die Hoffnung. „Er ist da gefangen in seinem kleinen Gefängnis – in seinem Körper“, sagt Debora Stock. Gemeinsam mit ihrem Mann Niklas hat sie eine Spendenaktion für den 31-jährigen Albaner angeschoben, der nach einem Badeunfall Anfang August quersc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.