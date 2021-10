Spendenaktion Töpferei Stock : Dank der Hilfe aus Kappeln: Bledis Reha in Deutschland kann beginnen

Der Albaner Kleidi Allushi, der seit einem Unfall querschnittsgelähmt ist, kann dank der Initiative von Debora und Niklas Stock mit der Therapie beginnen, die ihm zu so viel Selbstständigkeit wie möglich verhelfen soll.

Kappeln | Bledi ist in Kappeln angekommen. Der junge Albaner Kleidi Allushi, genannt Bledi, der aus Tirana an die Schlei ziehen wollte, um in der Töpferei Stock eine Ausbildung zu beginnen, war Anfang August verunglückt und hatte sich eine Querschnittslähmung zugezogen. Nun soll er in Bad Segeberg behandelt werden. Weiterlesen: Klinikaufenthalt statt Keramik...

