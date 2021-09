Bürgermeister-Wahl : Spannung bis kurz vor Mitternacht: So haben die Kappelner gewählt

Sebastian Bahls, Joachim Stoll, Heiko Traulsen – diese drei gingen ins Rennen um das Kappelner Bürgermeister-Amt. Die Wahlbeteiligung war hoch, das Ergebnis war zumindest für einen überraschend.

Kappeln | Ein langer Wahlabend geht ohne Ergebnis zu Ende. Die Kappelner werden am 10. Oktober erneut an die Wahlurne gerufen, am Sonntagabend nämlich stand noch nicht fest, wer zum 1. Januar 2022 den Chefsessel im Rathaus übernehmen wird: Amtsinhaber Heiko Traulsen und sein Herausforderer Joachim Stoll werden sich in zwei Wochen in einer Stichwahl gegenüber st...

