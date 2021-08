Kreis Schleswig-Flensburg : Sozialzentren ab 23. August nur eingeschränkt erreichbar

Die Einrichtungen des Kreises für Schleswig-Umland und -Stadt bleiben in der 34. Kalenderwoche geschlossen.

Kappeln | Aufgrund von Umstrukturierungen und Umzügen bleibt die Liegenschaft Poststraße 8 (Sozialzentrum Schleswig-Umland und das Team Selbstständige) am Montag, 23., und am Dienstag, 24. August, geschlossen. Dies teilt die Kreisverwaltung mit. Weiterlesen: Was wird aus dem Kappelner Sozialzentrum? Weiter bleibt die Liegenschaft Flensburger Straße 134 (S...

