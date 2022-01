Neuer Kappelner Verwaltungschef : Wie war der erste Tag als Bürgermeister, Herr Stoll?

Vor drei Monaten wurde er gewählt, nun hatte Joachim Stoll seinen ersten Arbeitstag als neuer Bürgermeister und Verwaltungschef in Kappeln – zwischen Mitarbeitern, Passwörtern und neuen Möbeln.

Kappeln | Am Montag, 3. Januar, hatte Joachim Stoll seinen ersten Tag als neuer Bürgermeister in Kappeln. Ein bisschen Aufregung? Ganz viel Vorfreude? Der Schlei Bote wollte wissen, wie der Einstieg in das Amt als Verwaltungschef gelaufen ist. Weiterlesen: Das geben die Kappelner ihrem neuen Bürgermeister für 2022 mit auf den Weg „Natürlich war ich auch e...

