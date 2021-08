Hundefreundliche Ferien in Kappeln : So ist der Urlaub mit Hund an Schlei und Ostsee

Die Zahl der Hundehalter ist in der Corona-Pandemie gestiegen. Aber egal ob Corona oder nicht: Wenn Urlaub im eigenen Land gemacht wird, kommt das zusätzliche Familienmitglied natürlich mit.

Kappeln | Mit Hund auf Reisen: Gerade in der Corona-Pandemie sind viele auf den Hund gekommen. Wenn der nächste Urlaub ansteht, sieht die Planung dann plötzlich ganz anders aus. So ging es auch Familie Gschwender aus Rauhenebrach zwischen Schweinfurt und Bamberg. „Wir haben recht kurzfristig nach einer Ferienwohnung gesucht. Das war mit Hund gar nicht so einfac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.