Corona in Schleswig-Flensburg : So buchen Sie Termine für die Impfstellen in Norderbrarup und Kropp

Zwar öffnen die Impfstellen im Kreis Schleswig-Flensburg erst ab 1. Dezember wieder, Termine können aber schon am 25. November online gebucht werden.

Norderbrarup/Kropp | Ab dem 1. Dezember gehen zwei stationäre Impfstellen in Kropp und Norderbrarup an den Start: in Kropp in den Räumlichkeiten des Forums, in Norderbrarup in der ehemaligen Knüttel-Schule. Der Kreis Schleswig-Flensburg stellt die Infrastruktur von Mobiliar bis IT. Der eigentliche Betrieb der Impfstellen liegt in der Verantwortung des Landes Schleswig-Hol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.