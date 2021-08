Gelungene Integration : Shadi Ali: In sechs Jahren vom Flüchtling zum Friseurmeister

Mit 15 Jahren machte er sich aus dem Bürgerkriegsgebiet zu Fuß auf den Weg nach Deutschland. Heute lebt er in Süderbrarup und arbeitet in Kappeln. Seine Familie blieb in Syrien, aber Shadi hat eine neue Heimat gefunden.

Kappeln | Shadi hält die Schere in der Hand und strahlt. Gerade ist ein zufriedener Kunde gegangen. Der junge Friseurmeister hat sich schnell einen festen Kundenstamm erarbeitet. Und schnell musste in seinem Leben einiges gehen. Shadi Ali ist mit 15 Jahren aus Syrien gekommen. Heute, sechs Jahre später, lebt er in Süderbrarup und arbeitet bei Friseur Seidel in ...

