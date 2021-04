Modellregion Schlei : Setzt die Schleiregion die Tourismus-Marschroute fürs ganze Land?

Minister Bernd Buchholz hat Kappeln besucht – und eine Verlängerung des Urlaubs-Experiments in Aussicht gestellt.

Kappeln | Erst dirigierte Bernd Buchholz die Autos am Kappelner Hafen, dann nahm er windgeschützt mit Sonnenbrille auf der Terrasse des Restaurants „Pierspeicher“ mit Blick auf den nagelneuen Heringszaun Platz. Man kann es deutlich schlechter treffen in diesen pandemischen Zeiten, und so räumte auch der Tourismus-Minister mit einem Augenzwinkern ein: „Ich habe ...

