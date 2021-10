Bauarbeiten in Kappeln : Kein Durchkommen im Schwarzen Weg

Das wird vor allem Fußgänger und Radfahrer behindern: Der Schwarze Weg wird erneuert, muss dafür aber zunächst für mehrere Wochen voll gesperrt werden.

Kappeln | Der Schwarze Weg in Ellenberg wird ab Fischergang bis zur Gabelung an der Gorch-Fock-Schule in der Zeit von Montag, 11., bis Freitag, 29. Oktober, voll gesperrt. Nach den Worten der Bauverwaltung steht eine Erneuerung des Weges an, der die Sperrung erforderlich macht. Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, über die Ellenberger Straße auszuweichen. ...

