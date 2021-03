Kappeln : Schleiterrassen in Ellenberg: Streit um Kreisel-Kosten

Der Kreisel an den Schleiterrassen muss größer werden und kostet über 330.00 Euro statt geplanter 164.000 Euro.

Kappeln | Wie teuer wird er denn nun? Und wie viel will die Stadt dazugeben? Und wer baut ihn überhaupt? Die Fragen um den neuen Kreisverkehr, der an der Kreuzung Barbarastraße/Gorch-Fock-Straße/Schleiterrassen in Ellenberg entstehen soll, sind einigermaßen vielfältig. Aufgekommen sind sie bei der jüngsten Bauausschusssitzung, als der Bürgermeister von der Poli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.