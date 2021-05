Lotseninsel Schleimünde : Lotsenburger in der „Giftbude“ und Mini-Golf im Hinterland

Strenge Corona-Regeln, aber gute Stimmung – der Betrieb am Schleikiosk und in der „Giftbude“ nimmt Fahrt auf.

Kappeln | Aufatmen auf der Lotseninsel. Die Phase der touristischen Modellregion hat dem Betrieb in Schleimünde ordentlich was abverlangt. Seit Montag ist der Hafen offiziell und mit eigenem Hygienekonzept geöffnet. Eine Erleichterung findet Inselmanager Kevin Dolan. Am 30. April ist das Team der Schleswiger Werkstätten mit dem Schleikiosk und „Giftbude“ in die...

