B203 in Kappeln : Die Schleibrücke bleibt länger als geplant für Schiffsverkehr gesperrt

Eine Woche lang sollten die Arbeiten an der Kappelner Schleibrücke dauern, nun werden sie voraussichtlich bis zum 21. April abgeschlossen sein. So lange ist auch die Durchfahrt für Schiffe nicht möglich.

Kappeln | Am Freitag, 8. April, sollten die Arbeiten am Drehlager der Schleibrücke, über die die B 203 führt, abgeschlossen sein. Aber es stellte sich heraus, dass die Arbeiten längere Zeit in Anspruch nehmen werden. Sperrung für Schiffe bis 21. April Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) jetzt mitteilte, wird die Sperru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.