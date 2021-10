Bauarbeiten in Kappeln : Schleibrücke bleibt an vier Tagen für den Schiffsverkehr geschlossen

Im Mai begannen die Instandsetzungsarbeiten an der Brückenklappen, in der Hauptsaison ruhten sie. Ab 12. Oktober sollen sie abschlossen werden – mit Folgen für den Verkehr auf dem Wasser.

Kappeln | Der Austausch der Hydraulikzylinder an der Schleibrücke in Kappeln geht in die letzte Runde. Das teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) jetzt mit. Die Schleibrücke besteht aus insgesamt vier einzeln angetriebenen Brückenklappen. Jedes Klappenteil wird mit einem Hydraulikzylinder bewegt. Diese Zylinder haben nach 20 ...

