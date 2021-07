Rabelsund bei Kappeln : Schlei wird am 20. Juli erneut gesperrt

Nachdem ein Schwimmkran die Freileitung bei Rabelsund durchtrennt hat, muss die Schlei nun erneut für mindestens einen Tag gesperrt werden. Einmal am Tag soll der Schiffsverkehr passieren können.

Rabel/Kappeln | Schleswig-Holstein Netz wird ab Dienstag, 20. Juli, kurzfristig weitere Arbeiten an den beschädigten Freileitungen bei Rabelsund durchführen. Hierzu wird ab 8 Uhr die Schleidurchfahrt in Höhe Rabelsund gesperrt. Weiterlesen: Schwimmkran kappt Leitungen über Rabelsund: Stromausfall in Südangeln Ein Schwimmbagger ist dort am Freitag, 16. Juli, in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.