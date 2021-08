Aalutsetten in der Schlei : Am Donnerstag kommt der Aalnachwuchs

Die Schleifischer setzen wieder mehr als 150.000 Jungaale in der Schlei aus. Und außerdem vergeben sie erneut ihren Wanderpreis.

Kappeln/Maasholm | Beim inzwischen zwölften „Aalutsetten in de Schlie“ am Donnerstag, 26. August, setzen die Schleifischer 150.400 Jungaale in ihr Heimatgewässer in Kappeln, Maasholm, Arnis und Schleswig aus. Sie wollen so dazu beitragen, die inzwischen wieder gewachsene Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken. Weiterlesen: „Aalutsetten“ vorm Ell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.