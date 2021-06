Sonntagsshopping in Kappeln : Schlangestehen für Piercing und Tattoo bei „Ankerstich“

Am Sonntag war die Kappelner Fußgängerzone noch besser besucht als ohnehin – es gab etwas Besonderes in der Schmiedestraße.

Kappeln | Die ersten waren schon kurz vor 9 Uhr da, dabei ging es erst um 11 Uhr los. Das Tattoo- und Piercingstudio „Ankerstich“ in der Kappelner Schmiedestraße hatte am Sonntag zum „Walk in Day“ geladen, es gab Piercings und Tattoos zum Sonderpreis. Und das lockte ganz offenbar die Massen an. Manche standen mehrere Stunden in der Schlange, fühlten sich aber o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.