Kultur in Kappeln : SHMF 2022: „The King’s Singers“ kommen im Sommer an die Schlei

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat sich in diesem Jahr erneut für die Kappelner Nikolaikirche als Spielstätte entschieden. Sechs Musiker werden im Juli auftreten.

Kappeln | In den vergangenen zwei Jahren war das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) in Kappeln auf die Wiese an der Gorch-Fock-Schule ausgewichen. Die Corona-Pandemie hatte die Spielstätte St. Nikolai, die im Jahr 2019 noch mit 800 Besuchern prall gefüllt war zwangsläufig aussortiert, die Open-Air-Konzerte auf der Wiese hatten derweil sowohl 2020 als auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.