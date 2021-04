Corona in Kappeln : Restaurants, Kneipen, Bäckereien: Wo ist die Außengastronomie geöffnet?

Die Restaurants, Kneipen, Bäckereien in Kappeln dürfen Gäste empfangen, aber nur draußen. Wer ist dabei?

Kappeln | Seit dem 12. April dürfen Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche wieder öffnen – immer vorausgesetzt, die Inzidenz bleibt im Kreis Schleswig-Flensburg und in der Stadt Kappeln stabil unter 100. Das ist gerade jetzt, im Zusammenhang mit dem Start des Modellprojekts in der Schleiregion wichtig, denn seit Montag, 19. April, reisen die Urlauber an. Und di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.