Rabelsund bei Kappeln : Reparaturen über der Schlei gehen weiter – Sperrungen ab 9. August

In der zweiten Augustwoche stehen nach dem Schwimmkran-Unfall weitere Arbeiten in Rabelsund an. An drei Tagen ist daher mit Hindernissen für den Schiffsverkehr zu rechnen.

Rabel/Kappeln | Nach dem Schwimmkran-Unfall auf der Schlei Höhe Rabelsund gehen die Instandssetzungsarbeiten weiter. Wie die Schleswig-Holstein Netz AG mitteilt, konnten in der ersten Augustwoche die Leiterseile für das erste Hochspannungssystem erfolgreich ausgetauscht werden. Sperrungen zu folgenden Zeiten In der zweiten Augustwoche werden demnach weitere Lei...

