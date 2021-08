Rabelsund bei Kappeln : Nach Schwimmkran-Unfall: Reparaturarbeiten über der Schlei sind abgeschlossen

Mitte Juli hatte ein Schwimmkran die Freileitung in Rabelsund durchtrennt – es folgten aufwendige Reparaturen der SH Netz AG und immer wieder Sperrungen der Schlei. Beides hat nun ein Ende.

Rabel/Kappeln | Die Instandsetzungsarbeiten an den Stromleitungen über der Schlei bei Rabelsund sind am Freitag, 13. August, erfolgreich abgeschlossen worden. Das teilt die Schleswig-Holstein Netz AG mit. Weiterlesen: Schwimmkran kappt Leitungen über Rabelsund: Stromausfall in Südangeln Nachdem in der ersten Reparaturwoche die vom Schwimmkran beschädigten Leite...

