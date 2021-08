Strassenverkehr in Kappeln : Rechteck oder Halbrund: So könnte an der Feldstraße geparkt werden

Die Planung für das Parkdeck mit mehreren Ebenen nahe des Kappelner Zobs ist zwar noch am Anfang, aber offenbar gibt es zwei Varianten, die eine unterschiedliche Anzahl von Stellplätzen ermöglichen.

Kappeln | Ganz langsam nehmen die Pläne für das Parkdeck an der Feldstraße Formen an. Im vergangenen Dezember war erstmals davon die Rede, der stetig wachsenden Stellplatzsuche in der Stadt die Möglichkeit des Parkens auf mehreren Ebenen entgegenzusetzen. Im Frühjahr wurde die Sache dann schon etwas konkreter, als ein Ingenieurbüro erste Zeichnungen und Zahlen ...

