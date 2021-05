Rabenkirchen-Faulück : Nach über 100 Jahren leuchten die Fenster der Marienkirche wieder

Mir der Reparatur der Fenster von 1912 ist die Sanierung der Marienkirche abgeschlossen.

Rabenkirchen-Faulück | Es war der letzte Schritt der großen Renovierung. So jedenfalls beschrieb es Kirchengemeinderatsvorsitzende Dagmar Fötsch-Middelschulte, als sie mitten in der Marienkirche stand. Etwas mehr als Jahr nach Abschluss der umfangreichen und langwierigen Sanierung des Gotteshauses in Rabenkirchen-Faulück waren jetzt die Fenster dran. Als Schlusspunkt. Und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.