Niederdeutscher Literaturpreis : Quickborn-Verlag erhält Kappelner Auszeichnung mit einem Jahr Verspätung

Eigentlich hätte Kappeln den Quickborn-Verlag schon im vergangenen Jahr feiern wollen – Corona machte das unmöglich. Jetzt ist ein Ersatztermin für die bedeutende Plattdeutsch-Veranstaltung gefunden.

Kappeln | Die Stadt Kappeln wird in diesem Jahr die Verleihung des 30. Niederdeutschen Literaturpreises 2020 an den Quickborn-Verlag nachholen. Die Eigentümer und Betreiber Gesche und Peer-Marten Scheller erhalten den Preis am Freitag, 5. November, in Kappeln. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Entschei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.