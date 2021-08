Großparkplatz am Rathaus : Pro und Kontra zum neuen Standort des Kappelner Wochenmarktes

Vor knapp vier Monaten ist der Wochenmarkt vom Deekelsenplatz auf den Großparkplatz am Rathaus umgezogen. Wie ist das bei Kunden und Händlern angekommen?

Kappeln | Vieles ist gut, manches besser, noch nicht alles so, wie gewünscht – das ist die kurze Zusammenfassung der Stimmen von Kunden und Händlern des Wochenmarktes. Seit Mitte April findet der Markt nicht mehr auf dem Deekelsenplatz, sondern auf dem Großparkplatz am Rathaus statt. Jetzt, etwas mehr als ein Vierteljahr nach dem Umzug und mitten in der Saison,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.