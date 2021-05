Polizei in Kappeln : Auf Corona-Streife: Keine Maskensünder in der Innenstadt

Die Polizei Kappeln geht regelmäßig durch die Stadt und kontrolliert, ob die Corona-Auflagen eingehalten werden.

Kappeln | Polizei-Oberkommissar Bernd Marquardsen, die Auszubildende im Polizeidienst Lea Schönamsgruber und Bürgermeister Heiko Traulsen waren am Freitag, 7. Mai, mit schnellen Schritten in der Kappelner Fußgängerzone und am Hafen unterwegs. Sie hielten Ausschau nach Passanten, die sich nicht an die in dem gesamten Bereich geltende Maskenpflicht halten. Besond...

