Polizei in Kappeln : Rainer Detlefsen verabschiedet sich in den Ruhestand

Schluss nach 41 Jahren: Der Polizeihauptkommissar hat als Vorsitzender des Kreissportverbandes keine Angst vor Langeweile und möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen.

Kappeln | 41 Jahre bei der Polizei, gut zehn davon in Kappeln –darauf blickt Polizeihauptkommissar Rainer Detlefsen jetzt zurück. Am 31. Juli endet seine Dienstzeit offiziell, am Donnerstag haben seine Kollegen ihn verabschiedet. Die Ruhestandsurkunde überreichte Nicole Czayka, Stationsleiterin in Süderbrarup, die Kappelns Revierleiter Peter Slabik in seinem Ur...

