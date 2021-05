Arbeitsagentur Flensburg : Petra Garling ist neue Leiterin der Geschäftsstelle Kappeln

Nach zehn Jahren übernimmt Kai-Ingwer Bendixen einen anderen Posten in Flensburg.

Kappeln | Staffelübergabe bei der Arbeitsagentur Flensburg: Petra Garling trat am 1. Mai die Nachfolge von Kai-Ingwer Bendixen an und ist neue Leiterin der Geschäftsstelle Kappeln. Bendixen wechselt als Teamleiter in die Arbeitsagentur nach Flensburg, nachdem er zehn Jahre für die Leitung der Geschäftsstelle verantwortlich war. Wie Bendixen übernimmt Garling ne...

