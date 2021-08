Sozialpädagogische Fachkräfte : Personalsorgen an Kappelns Schulen

Der Bedarf an schulsozialpädagogischer Betreuung wächst – das Personal allerdings scheint knapp zu. Das bekommt derzeit vor allem die Karbyer Grundschule deutlich zu spüren.

Kappeln | Die aktuelle Ausschreibung trägt das Datum von Anfang August. Gesucht werden „zwei sozialpädagogische Assistenten/Assistentinnen oder pädagogische Fachkräfte mit vergleichbarer Ausbildung“, zum Einsatz kommen sollen sie an der Gorch-Fock-Schule und an der Grundschule Karby, um die Betreuung der Offenen Ganztagsschule zu gewährleisten. Und zwar so schn...

