Urlaub im Ostseeresort Olpenitz : Exklusiv und privat: Schwimmende Häuser punkten in der Corona-Pandemie

Das Ostseeresort Olpenitz erlebt einen Run auf seine schwimmenden Häuser. Warum das so ist und wie man dazu kommt, solch ein Haus zu kaufen, wissen Regina und Matthias Kählig.

Kappeln | 60 Häuser sind es, die da aufgereiht an vier Stegen ins Wasser ragen. Im Ostseeresort Olpenitz sind die schwimmenden Häuser eine echte Besonderheit, sie befinden sich im nördlichen Teil des Feriendorfes, vor allem vom jeweils letzten Haus am Steg ist der Blick über das Olpenitzer Hafenbecken tatsächlich ein spezieller. Diese Art des Urlaubs findet off...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.