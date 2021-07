Ostseeresort Olpenitz in Kappeln : Zu viel Seeluft: 45 schwimmende Häuser werden grundsaniert

Salzwasser und salzhaltige Luft haben dem Großteil der besonderen Bauten im Norden des Ostseeresorts zugesetzt. Die Sanierung zieht sich bereits über mehrere Monate hin – auf Kosten des Resort-Investors.

Kappeln | Ein bisschen wirken sie wie Kunst im öffentlichen Raum – zumindest in ihrem aktuellen Zustand. Die schwimmenden Häuser im Ostseeresort Olpenitz erinnern derzeit stark an den Berliner Reichstag aus dem Jahr 1995: Damals verhüllte der Künstler Christo das Reichstagsgebäude und schuf so für mehrere Wochen ein Kunstwerk mitten in einer Metropole. Verhüllt...

