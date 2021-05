Online-Lesung per Zoom : Mareike Krügel liest aus ihrem Roman „Schwester“

Der Buchladen Ruthmann organisiert die Lesung mit der Bestseller-Autorin aus Angeln.

Rabenkirchen/Bodenheim | „Schwester“ heißt der neuste Roman von Mareike Krügel, die mit ihrem Mann Jan Christophersen und ihren Kindern in der Nähe von Kappeln lebt. In „Schwester“ erzählt sie die Geschichte Iulia, deren Schwester Lone nach einem Autounfall im Koma liegt. Iulia bekommt einen Einblick in Lones Alltag als Hebamme und – zuerst ungewollt, aber dann mit immer mehr...

