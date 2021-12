Offene Impfaktion : Kappeln: Ab sofort impft Olaf Petzoldt zweimal in der Woche am Nordhafen

Immer Dienstag und Donnerstag gibt es das niederschwellige Angebot des Schwansener Allgemeinmediziners ab dem 2. Dezember.

Kappeln | Nach dem großen Andrang an der Impfstation von Olaf Petzoldt während des Fischmarkts am vergangenen Sonntag gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Das Team der Landarztpraxis Schlei-Ostsee steht ab dem 2. Dezember immer dienstags und donnerstags für Impfwillige am Nordhafen in Kappeln bereit. Weiterlesen: Auf dem Fischmarkt in Kappeln: Zur ersten Impfung,...

