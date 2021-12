Corona in Schleswig-Flensburg : Offenes Impfen am dritten Advent am Kappelner Hafen

Wer möchte, kann sich am 12. Dezember seine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung gegen das Coronavirus abholen. Der Dörphofer Arzt Olaf Petzoldt baut seine mobile Impftstation wieder auf.

Kappeln | Am letzten Fischmarkt-Sonntag des Jahres stand Olaf Petzoldt erstmals mit seiner mobilen Impfstation am Kappelner Hafen, seitdem kommt er zweimal wöchentlich und impft in der Mittagsstunde Passanten gegen das Coronavirus. Am dritten Advent bringt der Arzt nun wieder etwas mehr Zeit mit: Von 12 bis 16 Uhr baut Petzoldt das Impfmobil erneut am Hafen auf...

