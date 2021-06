Wochenende im Juni : Offene Gärten in Kappeln und Gelting

Am 6. Juni können Besucher Orchideen, Früchte und natürliche Anlagen in der Region erleben.

Kappeln/Gelting | Familie Rackow, Zum Rückeberg 7 in Kappeln, und Wiebke Euler, Schmiedestraße 32 in Gelting, öffnen am Sonntag, 6. Juni, von 10 bis 17 Uhr ihre Gärten. In den naturnah angelegten Gärten stehen nach der Frühjahrsblüte jetzt Orchideen (Breitblättriges Knabenkraut), Klappertopf und Margeriten im Mittelpunkt. Weiterlesen: Dieter Rackow und sein Liebling...

