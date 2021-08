Nächtlicher Einsatz : Neun Menschen geraten mit ihrem Schlauchboot vor Maasholm in Seenot

Die Jugendlichen und Betreuer wollten zu ihrem Zeltplatz in Schleimünde. Die Freiwillige Feuerwehr Maasholm, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie Rettungsdienst und Notarzt waren im Einsatz.

Maasholm | In Seenot gerieten in der Nacht zu Freitag, 6. August, neun Personen vor Maasholm. Die Gruppe aus Jugendlichen und Betreuern wollte in einem Schlauchboot vom Sportboothafen nach Schleimünde fahren. Dort hatten sie ihre Zelte aufgebaut. Als durch den starken Wellengang immer mehr Wasser in das Boot schwappte, wollten sie umdrehen. Feuerwehr, Seenotr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.