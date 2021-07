Rabelsund bei Kappeln : Nach dem Schwimmkran-Crash: Die Schlei ist wieder frei

Nachdem am Freitagvormittag ein Schwimmkran die Freileitung bei Rabelsund gekappt hatte, musste die Schlei für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Diese Sperrung ist nun aufgehoben.

Rabel/Kappeln | Lange ging gar nichts mehr: Nachdem ein Schwimmkran am Freitagvormittag, 16. Juli, die Freileitung, die in Rabelsund in etwa 25 Metern Höhe verläuft, durchtrennt hatte, hatte dies nicht nur langen und großflächigen Stromausfall zur Folge. Plötzlich stand auch der Schiffsverkehr auf der Schlei still. Die Kappelner Schleibrücke blieb geschlossen, Schiff...

