Museumshafen Kappeln : Kaltstart auf dem Traditionssegler „Fortuna“ nach langer Corona-Pause

Nach fast zwei Jahren stach der über 100 Jahre alte Frachtsegler wieder in See – und das mit einer besonderen Gruppe an Mitseglern.

Kappeln | Erst mal müssen alle Mitsegler zum Test. Verbunden mit einem langen Seil, an dem sich die 15 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen festhalten können, ziehen sie los. Beim Warten auf das Testergebnis gibt es Eis für alle, und so fängt der Segelurlaub gleich mit viel Spaß an. Kinder und Jugendliche des Hauses „Mignon“ aus Hamburg mit ihren Betreuern woll...

