Modellregion Schlei : Kappeln: Es gibt schon Strandkörbe für die Gäste in Weidefeld

Sonst werden sie erst im Mai aufgestellt: Jetzt gab es mit dem Start der Modellregion auch die ersten Strandkörbe.

Kappeln | Als die Außengastronomie am Montag, 12. April wieder loslegen konnte, war auch der Strandimbiss „Lobster“ von Theo Kalmar gleich mit dabei. Auch wenn das Restaurant im oberen Teil noch geschlossen bleiben muss, am Imbiss gibt es zahlreiche Sitzplätze – einige geschützter auf der Terrasse, andere sonnig auf dem Rasen. Auch interessant: Weil immer me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.