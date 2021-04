Modellprojekt Schleiregion : Das sagen Vermieter und Hoteliers zum Saisonstart als Modellprojekt

Ab dem 19. April dürfen die Urlauber in der Schleiregion anreisen: So sehen Vermieter und Hoteliers die Situation.

Kappeln | „Es sind so viele Buchungen am Wochenende eingegangen!“, sagt Anja Fuge vom Touristikverein Kappeln, „und es gibt noch so viele Fragen.“ Am Freitag, 9. April, hatte Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass Kappeln und die Schlei-Region gemeinsam mit der Stadt Eckernförde zur Modellregion ernannt wurde...

