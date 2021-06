Modellprojekt Diskotheken : Auch das „Goosbuster's“ in Kappeln macht nicht mit

Für Petra Goos, Betreiberin der Kappelner Diskothek im Wassermühlenholz, sind die Auflagen der Landesregierung für das Projekt unverhältnismäßig streng und so nicht realisierbar.

Kappeln | Noch bis zum 2. Juli haben die Diskotheken in Schleswig-Holstein Zeit, sich für eine Teilnahme am Modellprojekt zu bewerben. Die Landesregierung will mit dieser Aktion einerseits Betreibern von Diskotheken eine Perspektive bieten und andererseits nach der langen Abstinenz das Feiern wieder ermöglichen. Das Modellprojekt wird wissenschaftlich begleitet...

