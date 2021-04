Modellregion Schlei : Die Urlauber kommen nach Kappeln

Seit Montag dürfen die Urlauber in Kappeln anreisen. Viele Gäste sind im Ostseeresort, am Hafen und in der Innenstadt.

Kappeln | Wohnwagen und Camper auf den Straßen, Autos mit Kennzeichen aus ganz Deutschland und Menschen, die durch die Innenstadt schlendern: Am Montag startete das Modellprojekt, und die Urlauber reisten an. Die Auflagen – ein negativer Test bei Anreise, weitere Tests nach ein paar Tagen, Luca-App auf dem Smartphone –nehmen die meisten für den Ausflug gern in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.